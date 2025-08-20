Трамп допустил оговорки в отношении Крыма

«Крым был сердцем и душой этой страны. Он прекрасен. Это, знаете ли, огромный кусок суши, который выходит прямо в океан», — цитирует РИА Новости американского лидера.
Журналист поправил президента и указал, что Крым омывается Черным морем. Трамп следом уточнил: «Черное море. Очень красивый. Я имею в виду, он такой прекрасный».
Позже президент США снова вернулся к обсуждению Крыма и допустил оговорку по поводу его размеров.
«Крым огромен, я бы сказал, размером с Техас или что-то в этом роде», — сказал Трамп.
В действительности площадь Техаса, являющегося по величине вторым после Аляски штатом США, составляет 695 тысяч квадратных километров, а площадь Крыма — 27 тысяч квадратных километров.
Ранее Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».