Власти Молдавии ненавидят народ, заявили в оппозиции

«Эта власть занимается селекцией собственного народа, в 2021 году ПДС пришла к власти с лозунгом о “хороших людях, потом мы все узнали, что эти “хорошие люди” — это только ПДС и Майя Санду. Так власть себя вела последние 4 года. У них есть правильные и неправильные избиратели и представители этнических групп, власть не скрывает свою ненависть к молдавскому народу. Но, хотят они или нет, в нашей стране подавляющее большинство составляют именно молдаване, а не румыны, как ПДС бы хотелось”, — заявила Караман журналистам, напоминая, что у основных представителей руководства страны помимо молдавского есть и румынское гражданство.