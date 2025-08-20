Власти Молдавии ненавидят народ, заявили в оппозиции

«Эта власть занимается селекцией собственного народа, в 2021 году ПДС пришла к власти с лозунгом о “хороших людях, потом мы все узнали, что эти “хорошие люди” — это только ПДС и Майя Санду. Так власть себя вела последние 4 года. У них есть правильные и неправильные избиратели и представители этнических групп, власть не скрывает свою ненависть к молдавскому народу. Но, хотят они или нет, в нашей стране подавляющее большинство составляют именно молдаване, а не румыны, как ПДС бы хотелось”, — заявила Караман журналистам, напоминая, что у основных представителей руководства страны помимо молдавского есть и румынское гражданство.
Депутат отметила, что ситуация с Гагаузией и приговор главе автономии Евгении Гуцул — это «ярко выраженная селекция в “лучших” традициях Гитлера и фашистской Германии».
«Приговор Гуцул — это месть ПДС непокорному гагаузскому народу», — подчеркнула Караман.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.