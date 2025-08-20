Ричмонд
«Блинчики с фаршем со сметаной и ассорти из белорусских сыров». «Пул Первого» показал, чем Лукашенко угощал президента Ирана

«Пул Первого» показал, чем Лукашенко угощал президента Ирана Пезешкиана.

Источник: Комсомольская правда

Телеграм-канал «Пул Первого» показал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко угощал президента Ирана Масуда Пезешкиана. Напомним, последний днем в среду, 20 августа 2025 года, встречался с белорусским президентом (здесь о важных решениях и заявлениях).

Вечером в среду телеграм-канал «Пул Первого» показал, чем белорусская сторона угощала иранских партнеров в ходе совместной трапезы.

В основном меню — ровно 12 позиций: рыбное плато, деликатесы мясные, овощное ассорти, ассорти из белорусских сыров, закуска из печеной паприки с творожным сыром, салат овощной с персиком и авокадо, овощной суп с индейкой, блинчики с мясным фаршем со сметаной, филе сибаса со спаржей и овощами, рулет из говядины с овощами и грибным соусом.

Меню достаточно разнообразное. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Был и десерт «Яблочный штрудель с мороженым», а также клюквенный морс на меду.

Словом, меню достаточно разнообразно и организовано, разумеется, с учетом предпочтений высоких зарубежных гостей.

