Глава Минобороны Польши обвинил Россию в провокациях

Ранее в среду представитель местной полиции сообщил РИА Новости, что неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины Мазовецкого воеводства Польши. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. В результате происшествия никто не пострадал, в нескольких домах выбиты стекла. Позже окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич заявил, что упавший и взорвавшийся в Польше объект является военным дроном.
«Мы в очередной раз имеем дело с провокацией Российской Федерации, с российским дроном», — сказал Косиняк-Камыш, не приведя доказательств своим словам.
При этом он пообещал, что Польша предпримет в этой связи дипломатические шаги.
«Мы в контакте с министерством иностранных дел (Польши — ред.), с министром Радославом Сикорским, который предпримет соответствующие дипломатические шаги», — сказал министр журналистам.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.