США ввели санкции против судей и зампрокурора МУС

В июне США вводили санкции против четырех судей МУС, которые, по утверждению Госдепартамента, «активно участвовали в незаконных и безосновательных действиях МУС» против США и Израиля. Двое из попавших под санкции судей участвовали в решении Апелляционной палаты МУС в 2020 году о расследовании предполагаемых военных преступлений, совершенных американскими войсками в Афганистане.