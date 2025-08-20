В Молдавии раскритиковали запрет блоку «Победа» на участие в выборах

Апелляционная палата Кишинева во вторник приняла решение об ограничении деятельности четырех политических партий, входящих в молдавский оппозиционный блок «Победа», до рассмотрения дела об их возможной ликвидации, тем самым лишив их возможности участвовать в выборах. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.
«Ни одна из партий блока “Победа” не может участвовать в выборах, мы считаем это незаконным и политическим решением, как и многие другие последние годы. Сегодня мы видим давление на оппозиционный блок “Победа”, — заявила Апостолова журналистам.
По ее словам, оппозиция может рассчитывать только на честность правосудия.
«Мы уверены, что правящая партия внутри страны не выиграет выборы из-за высокого уровня недовольства граждан. Мы хотим, чтобы диаспора повернулась лицом к Молдавии и уважала народ, а на избирательных участках за границей были представители оппозиции, обеспечивающие честное голосование. Только фальсификациями они могут победить», — подчеркнула депутат.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.