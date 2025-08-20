Нидерланды поставят Польше средства ПВО и разместят у нее воинский контингент

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нидерланды поставят Польше средства противовоздушной обороны (ПВО), а также разместят на ее территории контингент из 300 военнослужащих. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны королевства Рубен Брекелманс, сообщает ТАСС.
«Нидерланды поставят Польше средства ПВО. Благодаря батареям Patriot, NASAMS, системам борьбы с беспилотниками и контингенту из 300 военнослужащих мы предложим ей передовые возможности для защиты территории НАТО и поддержки Украины», — написал он в соцсети X.
Как сообщалось ранее, в НАТО признали, что европейские запасы оружия истощены из-за поддержки Украины, Европе приходится полагаться на американские поставки для обеспечения помощи Киеву. -0-