Нидерланды поставят Польше средства ПВО и разместят у нее воинский контингент

«Нидерланды поставят Польше средства ПВО. Благодаря батареям Patriot, NASAMS, системам борьбы с беспилотниками и контингенту из 300 военнослужащих мы предложим ей передовые возможности для защиты территории НАТО и поддержки Украины», — написал Рубен Брекелманс в соцсети X.

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нидерланды поставят Польше средства противовоздушной обороны (ПВО), а также разместят на ее территории контингент из 300 военнослужащих. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны королевства Рубен Брекелманс, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в НАТО признали, что европейские запасы оружия истощены из-за поддержки Украины, Европе приходится полагаться на американские поставки для обеспечения помощи Киеву. -0-

