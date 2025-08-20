Кого-то может удивить, что такие сегрегационные, расистские подходы покрывают «спонсоры» этой власти в европейских столицах, которые вроде бы отказались от собственного колониального прошлого и на словах выступают за свободу, равенство и братство для всех. Но это лицемерие не должно никого удивлять. Не кто иной, как бывший глава внешней политики ЕС Боррель назвал Европу «райским садом», за пределами которого находятся «дикие джунгли». Это тоже чистой воды расистский менталитет. Видно, от таких, как Боррель, эта ксенофобская зараза перешла и к кишиневским проевропейцам, относящимся к гражданам Молдовы в России и Приднестровье, как к людям второго сорта.