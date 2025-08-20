Выборы парламента приобретают расистский характер.
Отказ режима PAS-Санду открыть избирательные участки для граждан Молдовы в России и Приднестровье есть не что иное, как проявление политики сегрегации, проводимой действующей властью. Если называть вещи своими именами — политики официального расизма.
С точки зрения собственных интересов, правящая партия действует рационально: она лишает права голоса сотни тысяч граждан, которые — PAS-овцы это точно знают — никогда за них не проголосуют.
Для более 400 тысяч избирателей в России, порядка 300 тысяч избирателей в Приднестровье — это примерно половина избирателей, которые обычно принимают участие в общенациональных выборах в Молдове — открывается всего 12 участков для голосования. Это изощренный политический садизм.
Когда-то «белый» режим апартеида в Южной Африке проводил политику сегрегации в отношении местного африканского населения. То, что делает кишиневская власть по отношению к собственным формально согражданам в России и Приднестровье — примерно то же самое. Это обыкновенный расизм. Это высокомерное поведение представителей высшей «проевропейской» расы по отношению к людям второго сорта в России и Приднестровье.
Кого-то может удивить, что такие сегрегационные, расистские подходы покрывают «спонсоры» этой власти в европейских столицах, которые вроде бы отказались от собственного колониального прошлого и на словах выступают за свободу, равенство и братство для всех. Но это лицемерие не должно никого удивлять. Не кто иной, как бывший глава внешней политики ЕС Боррель назвал Европу «райским садом», за пределами которого находятся «дикие джунгли». Это тоже чистой воды расистский менталитет. Видно, от таких, как Боррель, эта ксенофобская зараза перешла и к кишиневским проевропейцам, относящимся к гражданам Молдовы в России и Приднестровье, как к людям второго сорта.
Автор: Дмитрий Чубашенко.
