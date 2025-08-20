Bloomberg узнал об обсуждении варианта «НАТО-лайт» для Украины в Европе

Европейские лидеры обсуждают вариант «НАТО-лайт» для Украины, выяснил Bloomberg. Согласно итальянскому плану гарантий безопасности, который приводит агентство со ссылкой на источники, союзники Киева будут обязаны в течение 24 часов решить, оказывать ли военную поддержку в случае нападения на страну.
Этот сценарий не будет полностью соответствовать обязательствам по коллективной обороне, изложенным в уставе НАТО, но обяжет страны, подписавшие соглашение с Украиной, оперативно договориться об ответных мерах в случае нападения.
Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление украинской армии, введение санкций, рассказали источники агентства. Обсуждение этого вопроса еще продолжается, детали могут измениться.
Как сообщала The New York Times (NYT), Украина считает расплывчатым предложение европейских лидеров гарантировать безопасность страны по аналогии с пятой статьей Устава НАТО. Зампред комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в разговоре с изданием подчеркнул, что предложение нуждается в доработке.
По данным NYT, украинские официальные лица утверждают, что без членства НАТО только соглашение, обязывающее союзников защищать страну, «сможет удержать Россию от нападения». Они считают, что такое обязательство должно выходить за рамки финансовой помощи или поставок оружия, которые до сих пор составляли основу поддержки Запада, и включать в себя развертывание западных войск.
В МИДе говорили, что Москва не приемлет любой сценарий, который предусматривает размещение на Украине войск с участием стран НАТО, поскольку это «чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».