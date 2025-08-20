Bloomberg узнал об обсуждении варианта «НАТО-лайт» для Украины в Европе

По данным NYT, украинские официальные лица утверждают, что без членства НАТО только соглашение, обязывающее союзников защищать страну, «сможет удержать Россию от нападения». Они считают, что такое обязательство должно выходить за рамки финансовой помощи или поставок оружия, которые до сих пор составляли основу поддержки Запада, и включать в себя развертывание западных войск.