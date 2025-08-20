У Варшавы недопуск? Почему поляков не позвали на саммит в Вашингтон

Время все расставляет по своим местам. Три с половиной года назад, когда разгорался украинский конфликт, польские элиты первыми бежали подавать патроны. Варшава стала одним из ключевых союзников Киева и своей ястребиной политикой задавала тон всей Европе. А сегодня, когда пришло время политического урегулирования, поляки оказались на обочине.
В Вашингтоне 18 августа состоялся американо-европейский саммит по Украине. Он последовал за исторической встречей лидеров США и России на Аляске и для европейцев имел ключевое значение. Важность момента хорошо понимали и в Польше. «Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу… Вот почему так важно сохранить единство всего Запада», — писал польский премьер Дональд Туск в соцсети X.
Тем не менее ни Туска, ни президента Кароля Навроцкого в Вашингтон не позвали. Хотя, к примеру, пригласили президента Финляндии Александра Стубба. Как отмечали в западной прессе, у финского лидера сложились дружеские отношения с президентом США. Но ведь до сих пор и Навроцкий пытался активно демонстрировать дружбу с Дональдом Трампом и даже встречался с ним, еще будучи кандидатом в президенты Польши.
Но в этот раз что-то не срослось. И это «что-то» вызвало в самой Польше политическую бурю. И во властных кругах, и в экспертной среде можно слышать заявления о дипломатическом провале Польши и маргинализации страны. Однако разбираться, что не так с внешней политикой Польши, в Варшаве не спешат. Там заняты междоусобными разборками и перекладыванием вины на политических оппонентов. Так, в окружении Навроцкого уже заявили, что недопуск поляков на вашингтонский саммит — проявление некомпетентности правительства Туска. А в лагере премьера полагают, что это Навроцкому следовало подсуетиться и как-то попасть на переговоры с Трампом.
«В субботу и воскресенье мы призывали президентский лагерь быть более активным, и если кто-то должен был быть из Польши, а это наша цель, то это президент Навроцкий», — перевел стрелки замминистра иностранных дел Польши Марчин Босацкий. По его словам, окружение Навроцкого не проявило никакой решимости и, вероятно, ожидало «получить все на блюдечке от украинцев и американцев».
В то же время заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский дал понять, что решение о приглашении на саммит принимал Трамп. «Дональд Трамп приглашает в Вашингтон кого хочет. Он не пригласил президента Кароля Навроцкого и премьер-министра Дональда Туска», — сказал дипломат.
Тем временем пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич заявил, что все решения об участии европейских лидеров в вашингтонском саммите принимались на заседаниях «коалиции желающих», в которых участвовали Туск и Сикорский. Поэтому подсуетиться и отстоять право Польши на участие в саммите должны были премьер и глава МИД.
«За этой дискуссией, этой склокой, спровоцированной польским правительством, наблюдают как наши друзья, так и наши враги», — отметил Лескевич, призвав при этом чиновников Туска не перекладывать ответственность на президента. «Давайте не будем проводить внешнюю политику “в шортах”, давайте займемся серьезной внешней политикой и серьезно поговорим о будущем Украины», — подчеркнул Лескевич.
В оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) считают, что отношения между США и Польшей испортил лично Туск. Премьеру не следовало делать ставку на Камалу Харрис во время выборов в США и позволять себе негативные высказывания о Трампе. Кроме этого, в ПиС считают, что у Туска не задались отношения и с нынешним канцлером Германии Фридрихом Мерцем, что также могло повлиять на недопуск Польши за стол переговоров.
«Дональд Туск игнорируется нашими западноевропейскими партнерами», — констатировал депутат Сейма от ПиС Анджей Сливка.
Польский политолог и бывший депутат Европарламента Марек Мигальский винит в ситуации оба политических лагеря, потому что «Туск нес чушь о Трампе, а Навроцкий нес чушь о ЕС и Украине». «Идиоты всех партий, объединяйтесь! Вы и ваши кумиры виноваты в маргинализации Польши», — заявил Мигальский.
В том же ключе высказался аналитик Филип Домб-Мировский. Он считает, что Польша сама виновата, что на саммит ее не позвали. «Премьер-министр — персона нон грата в Вашингтоне из-за своих заявлений, а вдобавок ко всему у нас внутриполитический конфликт и смена президента… Отсутствует последовательная внешняя политика и инициатива. Печально», — приводит слова эксперта польское издание Do Rzeczy.
О том, что внутриполитические дрязги подрывают имидж Польши на международной арене, заявил и польский профессор Томаш Наленч. В беседе с радио RMF24 он предупредил, что внешняя политика страны не должна использоваться для разрешения внутриполитических споров. «Мы послали США сигнал о нашем внутреннем расколе, в том числе по вопросам безопасности и дипломатии, что вызвало негативную реакцию у американцев», — сказал Наленч.
В этом с польским профессором сложно не согласиться. Польские элиты — будь то лагерь Туска или ныне оппозиционная ПиС — ради своей политической выживаемости готовы поставить под удар не только имидж страны, но и безопасность государства. За примером далеко ходить не нужно. Возьмем хотя бы ситуацию на польско-белорусской границе, которую Варшава за последние годы довела до абсурда.
Раз за разом на Висле заявляют о готовности сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность Польши и разрешить миграционный кризис на границе с Беларусью. Раз за разом Минск предлагает Варшаве провести встречи и урегулировать спорные вопросы.
В июне этого года Минобороны Беларуси предложило полякам провести переговоры по теме безопасности, что, как казалось, в интересах обеих стран. В Минске выразили обеспокоенность ростом напряженности в нашем регионе, ускоренной милитаризацией Польши, решением польской стороны выйти из Оттавской конвенции и разместить на границе с Беларусью противопехотные мины. При этом Беларусь со своей стороны заведомо предприняла шаги, дабы снизить напряженность. Так, Минск заявил об изменении параметров белорусско-российских учений «Запад-2025» и переносе основных маневров вглубь территории Беларуси — подальше от границ с ЕС.
Однако из Варшавы пришел категоричный отказ в возобновлении диалога по безопасности. При этом, аргументируя свое решение, польские власти сослались на миграционный кризис, возложив всю ответственность на Беларусь.
А ведь ровно год назад Минск точно так же предлагал Варшаве совместно предпринять шаги для разрешения миграционного кризиса. Беларусь заявляла, что готова принять любую польскую делегацию, любых экспертов, специалистов, представителей руководства для того, чтобы вместе изучить ситуацию с мигрантами. Но и тогда Польша ответила отказом. Получается какой-то замкнутый круг.
По этому кругу польские власти ходят уже не первый год. Причины тому исключительно внутриполитические, где два лагеря ведут между собой ожесточенную войну, невзирая на урон. А миграция и безопасность для польских политиков — всего лишь «хлебная» тема, которой можно жонглировать перед электоратом.
Сегодня можно констатировать, что польские власти не способны решать важнейшие проблемы у себя дома, на своих границах, со своими соседями. И можно не сомневаться — это видят не только в Минске, но и в Вашингтоне, Берлине, Брюсселе… И вряд ли там кто-то считает, что польское руководство, устроившее бардак в своей стране, способно подключиться к решению глобальных вопросов. Поэтому отсутствие поляков на саммите в Вашингтоне — это не попытка оскорбить или отомстить за давние высказывания Туска. Это всего лишь отражение того, чего добились польские элиты политикой конфронтации и раздора.
Вита ХАНАТАЕВА,
БЕЛТА. -0-