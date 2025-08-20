У Варшавы недопуск? Почему поляков не позвали на саммит в Вашингтон

Но в этот раз что-то не срослось. И это «что-то» вызвало в самой Польше политическую бурю. И во властных кругах, и в экспертной среде можно слышать заявления о дипломатическом провале Польши и маргинализации страны. Однако разбираться, что не так с внешней политикой Польши, в Варшаве не спешат. Там заняты междоусобными разборками и перекладыванием вины на политических оппонентов. Так, в окружении Навроцкого уже заявили, что недопуск поляков на вашингтонский саммит — проявление некомпетентности правительства Туска. А в лагере премьера полагают, что это Навроцкому следовало подсуетиться и как-то попасть на переговоры с Трампом.