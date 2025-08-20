В Эстонии напомнили о готовности отправить на Украину роту солдат

«Сейчас мы находимся на этапе подготовки к встрече президентов Украины и России. Если она состоится, то в теории за ней может последовать трехсторонняя встреча. Только тогда можно будет обсуждать, как обеспечить безопасность, какими должны быть гарантии и какой вклад внесут США и Европа», — отметил Михал.