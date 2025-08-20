Ричмонд
В Эстонии напомнили о готовности отправить на Украину роту солдат

Эстония по-прежнему готова направить на Украину контингент в составе одной роты в рамках «коалиции желающих», объединяющей более 30 стран под неформальным руководством Великобритании и Франции, сообщил премьер-министр республики Кристен Михал, передает телерадиокомпания ERR.

Источник: Reuters

«Сейчас мы находимся на этапе подготовки к встрече президентов Украины и России. Если она состоится, то в теории за ней может последовать трехсторонняя встреча. Только тогда можно будет обсуждать, как обеспечить безопасность, какими должны быть гарантии и какой вклад внесут США и Европа», — отметил Михал.

Премьер Эстонии подчеркнул, что обсуждать детали возможной миссии пока рано.

В апреле Михал уже делал заявление о готовности Эстонии предоставить боевое подразделение сухопутных войск численностью до роты, а также подготовить инструкторов и штабных офицеров.

В течение следующей недели советники стран, планирующих предоставлять Украине гарантии безопасности, разработают проект плана для обсуждения, сообщает Euractiv со ссылкой на источники. После этого предполагается звонок президенту США Дональду Трампу и подготовка возможной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По данным Bloomberg, около десяти стран готовы отправить военных на Украину, при этом США не планируют размещать своих солдат на территории страны, ограничиваясь поддержкой с воздуха.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что операции будут проводиться «не на передовой, не провокационно, а по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласна, если вопросы коллективной безопасности будут решать без ее участия. По его словам, гарантии должны обеспечиваться на равноправной основе с участием постоянных членов Совбеза ООН, Германии, Турции и других заинтересованных стран, а также быть «надежными».

