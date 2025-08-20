Медведев сделал жесткое заявление о натовских военных на Украине

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о возможном вводе войск НАТО на Украину.
Политик заявил, что «гарантии безопасности» в виде войск НАТО на Украине под видом «миротворцев» Россия не приемлет.
Новость дополняется.
