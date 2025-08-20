Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: Россия не приемлет ввод войск НАТО на Украину под видом миротворцев

Медведев заявил, что РФ не нужны гарантии безопасности для Украины, предусматривающие размещение в стране сил НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация не приемлет войск вооруженных сил стран-участников НАТО на территорию Украины якобы под видом миротворцев. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, России не нужны «гарантии безопасности» для Украины, в рамках которых на территории страны появятся войска западных стран.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что Россия выступает против любой возможности размещения войск НАТО на территории Украины.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше