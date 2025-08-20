Медведев: Россия не приемлет ввод войск НАТО на Украину под видом миротворцев

Российская Федерация не приемлет войск вооруженных сил стран-участников НАТО на территорию Украины якобы под видом миротворцев. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам политика, России не нужны «гарантии безопасности» для Украины, в рамках которых на территории страны появятся войска западных стран.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что Россия выступает против любой возможности размещения войск НАТО на территории Украины.
