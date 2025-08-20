Медведев высказался против войск стран НАТО на Украине

Отправка войск на Украину, по данным Bloomberg, предусматривают гарантии безопасности, которые в настоящее время разрабатываются странами Европы в координации с США. По данным агентства, свое согласие на дислокации войск дали около 10 государств.
Разрабатываемые Европой гарантии безопасности для Украины предусматривают несколько этапов. Сначала планируется помочь украинским военнослужащим в обучении и усилении. На следующем этапе США будут делиться с ВСУ разведданными, наращивать поставки вооружений, а также помогать украинской армии защищать воздушное пространство.