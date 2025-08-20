Ричмонд
Медведев высказался против войск стран НАТО на Украине

Россия не приемлет никаких войск стран НАТО на Украине под видом миротворцев, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Такие гарантии безопасности, по словам Медведева, России не нужны, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Отправка войск на Украину, по данным Bloomberg, предусматривают гарантии безопасности, которые в настоящее время разрабатываются странами Европы в координации с США. По данным агентства, свое согласие на дислокации войск дали около 10 государств.

Разрабатываемые Европой гарантии безопасности для Украины предусматривают несколько этапов. Сначала планируется помочь украинским военнослужащим в обучении и усилении. На следующем этапе США будут делиться с ВСУ разведданными, наращивать поставки вооружений, а также помогать украинской армии защищать воздушное пространство.

