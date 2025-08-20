Ветеран госбезопасности объяснил, почему в августе 1991-го чекисты не помогли организаторам путча

…Очень боюсь, что пройдет какое-то время, и историки, изучая сообщения не только Комитета госбезопасности, но и других наших ведомств, будут поражаться тому, что мы многим вещам, очень серьезным, не придавали должного значения. Я думаю, что над этим есть смысл подумать всем нам. Нет такого принципиального вопроса, по которому мы не представляли бы объективную, острую, упреждающую, часто нелицеприятную информацию руководству страны и не вносили бы совершенно конкретное предложение. Однако, разумеется, нужна адекватная реакция. Но не всегда такая адекватная политическая реакция на происходящее в стране следовала со стороны как М. С. Горбачева, так и Б. Н. Ельцина".