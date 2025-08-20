Массированный удар по Белгородчине: ВСУ атаковали пять районов

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаках ВСУ на пять муниципалитетов Белгородской области. В результате обстрелов и ударов беспилотников за сутки пострадали два человека — мирный житель и боец территориальной самообороны.
Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Белгородском районе: в селе Бочковка дрон-камикадзе атаковал частный дом, ранение живота получил находившийся внутри мужчина. Его госпитализировали в областную больницу. В Валуйском округе под обстрел попало село Борки, где был ранен боец самообороны. Ему оказали помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. В этом же селе поврежден социальный объект и перебита линия электропередачи.
Крупные разрушения произошли в Шебекинском округе. В самом Шебекино FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия, повредив семь автомобилей. В селе Муром после серии атак беспилотников пострадали шесть частных домов и перебита газовая труба.
Кроме того, атакам подверглись и другие населенные пункты. Повреждения зафиксированы в Валуйском округе (села Долгое, Кукуевка, поселок Уразово), Шебекинском округе (села Новая Таволжанка, Червона Дибровка), Борисовском районе (села Байцуры, Грузское) и Волоконовском районе (хутор Криничное). В основном пострадали частные дома, хозпостройки и автомобили. Информация о последствиях уточняется.
