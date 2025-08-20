Массированный удар по Белгородчине: ВСУ атаковали пять районов

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Белгородском районе: в селе Бочковка дрон-камикадзе атаковал частный дом, ранение живота получил находившийся внутри мужчина. Его госпитализировали в областную больницу. В Валуйском округе под обстрел попало село Борки, где был ранен боец самообороны. Ему оказали помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. В этом же селе поврежден социальный объект и перебита линия электропередачи.