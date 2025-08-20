Стубб выдвинул дерзкое предложение США: спросил, как Вашингтон обойдется без пяти штатов

Соединенным Штатам стоит поставить себя на место Украины и представить, как она потеряет сразу 5 штатов. Только таким образом страна сможет понять, какого это отдать столько территорий своему противнику. Об этом заявил лидер Финляндии Александр Стубб в интервью NBC News.
«Мне кажется, для американской аудитории лучший способ это объяснить — представить, что Россия сейчас требует у Украины такую часть территории, как если бы вы отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, даже Вирджинию, а затем приблизились к Мэриленду», — сказал финский президент.
Ранее Александр Стубб сделал дерзкое заявление в сторону Москвы. Политик на многосторонней встрече лидеров Евросоюза с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что его страна имеет «опыт взаимодействия» с РФ. Стубб подразумевал период истории, когда Финляндии на стороне фашисткой ФРГ обстреливала СССР. На его выпад сразу же жестко ответил помощник президента России Владимир Мединский.