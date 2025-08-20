Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп потребовал отставки члена совета управляющих ФРС Лизы Кук

Президент США Дональд Трамп призвал к немедленной отставке члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук. Основанием для такого требования стали возможные нарушения чиновницы при оформлении кредитов на недвижимость.

Согласно информации агентства Bloomberg, в Министерство юстиции поступило официальное письмо от главы Федерального агентства жилищного финансирования Билла Пулте с призывом провести проверку. В нём утверждается, что Лиза Кук могла фальсифицировать банковские документы и записи о недвижимости для получения более выгодных условий кредита, потенциально совершив ипотечное мошенничество.

По данным издания, чиновница оформила ипотечный кредит в штате Мичиган, указав, что планирует проживать в этом жилье как минимум год. Однако уже спустя две недели она получила ещё один кредит на аналогичных условиях в Джорджии, после чего предприняла попытку сдать один из объектов в аренду, что противоречит первоначальным заявлениям.

Как констатируют аналитики, это требование является частью более масштабной кампании Трампа по усилению влияния на американский центробанк. Отставка Кук способна изменить баланс сил в руководстве Федрезерва. Сам экс-президент прямо заявляет, что поддержит преемника Джерома Пауэлла, чей срок истекает в 2026 году, только при условии готовности последнего пойти на снижение процентных ставок.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп потребовал отставки генерального директора Intel. СМИ считают, что президент связывает свои требования с опасениями по поводу возможных контактов Лип-Бу Тана с китайскими компаниями.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше