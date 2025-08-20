Ричмонд
Президент Финляндии Стубб предложил США представить потерю пяти штатов

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что американцам следует представить потерю пяти штатов — Флориды, Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины и Вирджинии.

Стубб сказал в интервью NBC News, что считает подобную гипотетическую ситуацию иллюстрацией к позиции Украины в ходе вооруженного конфликта.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

