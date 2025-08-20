Politico: Европа ждет «конкретное мирное предложение» в течение недели

В Европе ожидают, что в течение недели властям России и Украины может быть представлено «конкретное мирное предложение», сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Издание предполагает, что предложение, касающееся гарантий безопасности, исходит от Белого дома.
По данным Politico, на этой неделе в Вашингтоне запланирована встреча военачальников, где будут обсуждаться гарантии для Украины, что активизирует консультации европейских союзников.
Министры обороны и иностранных дел ЕС также планируют неформальную встречу на следующей неделе на фоне растущих ожиданий о готовности мирного предложения.
