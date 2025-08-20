Медведев заявил, что РФ не приемлет миротворцев НАТО на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что российская сторона не приемлет никаких войск НАТО на Украине под видом «миротворцев». Об этом он написал в соцсетях.
«Безмозглый галльский петух никак не может отказаться от идеи отправки войск на Украину. Было прямо сказано: никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такие “гарантии безопасности”», — говорится в его публикации.
