Медведев заявил, что РФ не приемлет миротворцев НАТО на Украине

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Россия не примет такие «гарантии безопасности».

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что российская сторона не приемлет никаких войск НАТО на Украине под видом «миротворцев». Об этом он написал в соцсетях.

«Безмозглый галльский петух никак не может отказаться от идеи отправки войск на Украину. Было прямо сказано: никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такие “гарантии безопасности”», — говорится в его публикации.

