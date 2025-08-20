Спецслужбы Украины вовлечены в подрывную деятельность в странах Сахеля и других регионов Африки, и Россия требует «тщательного международного расследования» с участием ООН, заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
Об участии ГУР и других украинских спецслужб в поддержке боевиков говорят конкретные факты, сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.
Украина поставляет боевикам оружие и беспилотники, обучают их применению и координируют действия, заявил Полянский.
