Медведев разозлился на Макрона за идею отправить «миротворцев» на Украину

Ранее Макрон выдвинул инициативу по отправке европейских миротворцев на Украину. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони раскритиковала Макрона: по ее мнению, прямое вмешательство может привести к задействованию пятой статьи НАТО, что приведет к масштабному военному конфликту.