«Амебы ели роговицу»: военкор чуть не ослеп, умывшись в Донецке

Военный корреспондент Дмитрий Стешин едва не лишился зрения из-за редкой и опасной инфекции, которую он получил в Донецке. У журналиста диагностировали акантамебный кератит — заболевание, вызываемое амебами, которые, по словам врачей, в буквальном смысле пожирают роговицу глаза. Причиной заражения стала катастрофическая ситуация с качеством воды в городе, находящемся в условиях водной блокады со стороны киевского режима.
По словам самого Стешина, болезнь развивалась постепенно: сначала появились повышенная слезливость и острая реакция на свет, затем добавились боли в мышцах вокруг глаз. Военкор рассказал, что мог заразиться, когда принимал душ из ведра, предварительно нагрев набранную из крана воду на солнце. В теплой, застоявшейся воде могли расплодиться опасные микроорганизмы.
«В последний месяц воду для Донецка скребли по сусекам… Она просто не предназначена ни для мытья, ни для питья. И другой нет», — написал военкор, напрямую связав свою болезнь с кризисом водоснабжения.
Журналист предупредил, что его случай, вероятно, не будет единичным. «У людей баклажки с водой стоят месяцами, все это настаивается. Такие случаи, как у меня, еще должны быть, это неизбежно», — заявил он в комментарии «АиФ».
Проблема с водой в ДНР обострилась после того, как киевские власти перекрыли канал, снабжавший регион. Теперь Дмитрию Стешину предстоит длительное лечение, которое может занять до года. Оно включает прием антибиотиков и использование специальных препаратов для восстановления роговицы.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.