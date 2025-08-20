Италия придумала новый план по поддержке Украины с участием войск НАТО: что предлагает Рим

Италия вместе с другими главами Европы обсуждает формат помощи «НАТО-лайт» для Украины в качестве обеспечения для нее гарантий безопасности. План подразумевает, что члены альянса должны будут в течение суток решить, оказывать ли военную поддержку в случае нападения на государство. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.