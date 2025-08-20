Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Италия придумала новый план по поддержке Украины с участием войск НАТО: что предлагает Рим

Bloomberg: Италия предложила Украине в качестве гарантий формат помощи НАТО-лайт.

Источник: Комсомольская правда

Италия вместе с другими главами Европы обсуждает формат помощи «НАТО-лайт» для Украины в качестве обеспечения для нее гарантий безопасности. План подразумевает, что члены альянса должны будут в течение суток решить, оказывать ли военную поддержку в случае нападения на государство. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Такой подход не предполагает полного соответствия стандартам коллективной обороны, закрепленным в уставе НАТО. Вместо этого государства, подписавшие соглашение с Украиной, будут обязаны оперативно согласовывать совместные ответные шаги в случае возникновения угрозы.

По информации источников агентства, среди возможных мер рассматриваются ускоренное предоставление Киеву военной и экономической поддержки, усиление армии страны и введение санкций против агрессора.

Отмечается, что детали этого плана еще находятся на стадии обсуждения и корректировки.

Ранее сообщалось, что этой зимой Нидерланды планируют предоставить Украине военную поддержку, которая включает отправку примерно 300 военнослужащих и двух зенитных комплексов Patriot. Указывается, что поставки будут осуществляться через территорию Польши.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше