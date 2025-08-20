Италия придумала новый план по поддержке Украины с участием войск НАТО: что предлагает Рим

Италия вместе с другими главами Европы обсуждает формат помощи «НАТО-лайт» для Украины в качестве обеспечения для нее гарантий безопасности. План подразумевает, что члены альянса должны будут в течение суток решить, оказывать ли военную поддержку в случае нападения на государство. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Такой подход не предполагает полного соответствия стандартам коллективной обороны, закрепленным в уставе НАТО. Вместо этого государства, подписавшие соглашение с Украиной, будут обязаны оперативно согласовывать совместные ответные шаги в случае возникновения угрозы.
По информации источников агентства, среди возможных мер рассматриваются ускоренное предоставление Киеву военной и экономической поддержки, усиление армии страны и введение санкций против агрессора.
Отмечается, что детали этого плана еще находятся на стадии обсуждения и корректировки.
Ранее сообщалось, что этой зимой Нидерланды планируют предоставить Украине военную поддержку, которая включает отправку примерно 300 военнослужащих и двух зенитных комплексов Patriot. Указывается, что поставки будут осуществляться через территорию Польши.