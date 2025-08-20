NTV: практически все партии Германии выступают против отправки военных ФРГ в Украину

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители практически всех политических партий Германии выступают против отправки военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) в Украину. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.
По информации телеканала, два политика ХДС из восточных федеральных земель Германии высказались против присутствия военных ФРГ в Украине. Такой же позиции придерживаются и «Альтернатива для Германии», Левая партия, а также «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Как подчеркивает NTV, первый парламентский секретарь фракции СДПГ Дирк Визе тоже раскритиковал подобную идею.
По мнению нового уполномоченного Бундестага по вопросам обороны Хеннинга Отте, отправка военных ФРГ в Украину стала бы вызовом для Бундесвера.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме оставил открытым вопрос о возможной отправке военнослужащих ФРГ в Украину. Он подчеркнул, что обсудит это с коалицией в Берлине, вплоть до вопроса о том, придется ли Бундестагу принимать «решения, требующие мандата». Как заявил канцлер, сейчас «еще слишком рано давать окончательный ответ на этот вопрос». Правительство Германии заметило, что дискуссии о гарантиях безопасности для Украины не должны ограничиваться только этим вопросом.
19 августа в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он указал, что пока он возглавляет США, американских войск в Украине не будет.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 августа заявила, что РФ не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО в Украине, а также способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта. -0-