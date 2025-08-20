Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AFP: лидеры стран ЕС исполняли «подготовленные роли»

Европейские лидеры, по данным Франс Пресс, в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским распределили темы, которые каждый из них будет обсуждать, и имели «подготовленные роли».

Европейские лидеры, по данным Франс Пресс, в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским распределили темы, которые каждый из них будет обсуждать, и имели «подготовленные роли».

Руководители стран Евросоюза выбрали данную тактику, чтобы «избежать тупиков», утверждается в публикации.

18 августа Трамп встретился в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. В ходе переговоров он созванивался с Путиным.

Читайте материал «Россиянам рассказали, когда оформление загранпаспорта может быть приостановлено».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше