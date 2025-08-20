AFP: лидеры стран ЕС исполняли «подготовленные роли»

Европейские лидеры, по данным Франс Пресс, в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским распределили темы, которые каждый из них будет обсуждать, и имели «подготовленные роли».
Руководители стран Евросоюза выбрали данную тактику, чтобы «избежать тупиков», утверждается в публикации.
18 августа Трамп встретился в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. В ходе переговоров он созванивался с Путиным.
