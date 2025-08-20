Ричмонд
Стало известно, кто может помешать переговорам по Украине

Украина, вероятнее всего, попытается сорвать мирные переговоры с РФ в рамках урегулирования украинского кризиса. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Киев настроен отрицать любые контакты с Москвой, уверен Владимир Джабаров.

"Киев может сорвать мирные переговоры. Он может пакостить, делать гадости в любой момент и по любому поводу. Вся политика этого режима настроена на отрицание любых нормальных контактов с Россией, — отметил Джабаров в беседе с NEWS.ru.

"Киев может сорвать мирные переговоры. Он может пакостить, делать гадости в любой момент и по любому поводу. Вся политика этого режима настроена на отрицание любых нормальных контактов с Россией, — отметил Джабаров в беседе с NEWS.ru.

Ранее сенатор заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к мирному урегулированию конфликта и выдвигает свои условия, несмотря на сообщения западных СМИ о возможных уступках со стороны Киева. В частности, Зеленский может согласиться заморозить линию фронта, чтобы не выводить войска из Донбасса.