Эстония готова отправить в Украину роту военнослужащих в рамках «коалиции желающих»

Глава кабмина подчеркнул, что обсуждать детали отправки эстонских военных в Украину пока рано. По его словам, решение по этому вопросу может быть принято в зависимости от результатов возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также трехсторонних переговоров с участием США.