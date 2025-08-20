Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония готова отправить в Украину роту военнослужащих в рамках «коалиции желающих»

«Эстония готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках “коалиции желающих”, — процитировала газета Postimees премьера, высказавшегося по итогам участия во встречах европейских лидеров, посвященных обсуждению гарантий безопасности для Киева.

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности отправить в Украину роту военнослужащих в составе воинского контингента «коалиции желающих», сообщает ТАСС.

«Эстония готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках “коалиции желающих”, — процитировала газета Postimees премьера, высказавшегося по итогам участия во встречах европейских лидеров, посвященных обсуждению гарантий безопасности для Киева. Отмечается, что Михал уже выступал с таким заявлением в конце апреля.

Глава кабмина подчеркнул, что обсуждать детали отправки эстонских военных в Украину пока рано. По его словам, решение по этому вопросу может быть принято в зависимости от результатов возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также трехсторонних переговоров с участием США.

19 августа состоялись две встречи по Украине — телеконференция лидеров «коалиции желающих», а также онлайн-саммит ЕС, на которых обсуждались итоги саммита Россия — США на Аляске, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 августа заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО в Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта. -0-

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше