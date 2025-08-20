Эстония готова отправить в Украину роту военнослужащих в рамках «коалиции желающих»

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности отправить в Украину роту военнослужащих в составе воинского контингента «коалиции желающих», сообщает ТАСС.
«Эстония готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках “коалиции желающих”, — процитировала газета Postimees премьера, высказавшегося по итогам участия во встречах европейских лидеров, посвященных обсуждению гарантий безопасности для Киева. Отмечается, что Михал уже выступал с таким заявлением в конце апреля.
Глава кабмина подчеркнул, что обсуждать детали отправки эстонских военных в Украину пока рано. По его словам, решение по этому вопросу может быть принято в зависимости от результатов возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также трехсторонних переговоров с участием США.
19 августа состоялись две встречи по Украине — телеконференция лидеров «коалиции желающих», а также онлайн-саммит ЕС, на которых обсуждались итоги саммита Россия — США на Аляске, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 августа заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО в Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта. -0-