Озвучен важнейший вопрос встречи Путина и Зеленского

Кроме того, он заявил, что РФ согласна обеспечивать гарантии безопасности для Украины, но только на равной основе при участии Китая, США, Великобритании и Франции. Также российские власти не могут согласиться с ситуацией, когда вопросы коллективной безопасности будут решаться без их участия, передает 360.ru.