Захарова: Москва благодарит Киргизию за внимание к спасению россиянки в горах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Россия благодарит власти Киргизии за внимание к спасению российской альпинистки, спасения сломавшей ногу при спуске с вершины горы.
Посольство РФ пребывает в плотном контакте с властями Киргизии, рассказала Захарова. Она заявила, что поиск и эвакуация россиянки «займет определенное время».
Альпинисты покоряли пик в горах Тянь-Шаня. Один из них, бизнесмен из Омска Алексей Ермаков, погиб.
