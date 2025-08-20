Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Москва благодарит Киргизию за внимание к спасению россиянки в горах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Россия благодарит власти Киргизии за внимание к спасению российской альпинистки, спасения сломавшей ногу при спуске с вершины горы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Россия благодарит власти Киргизии за внимание к спасению российской альпинистки, спасения сломавшей ногу при спуске с вершины горы.

Посольство РФ пребывает в плотном контакте с властями Киргизии, рассказала Захарова. Она заявила, что поиск и эвакуация россиянки «займет определенное время».

Альпинисты покоряли пик в горах Тянь-Шаня. Один из них, бизнесмен из Омска Алексей Ермаков, погиб.

Читайте материал «Россиянам рассказали, когда оформление загранпаспорта может быть приостановлено».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше