РФ потребовала участия ООН в расследовании поддержки Украиной боевиков в Африке

Российская сторона потребовала участия ООН в расследовании в связи с поддержкой Украиной боевиков в Африке. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский.
«Есть конкретные факты, однозначно указывающие на то, что спецслужбы Украины, включая ГУР минобороны, вовлечены в подрывную деятельность в странах Сахеля и других регионов Африки», — заявил он в ходе заседания Совета безопасности ООН.
По словам Полянского, Украина поставляет боевикам в Африке оружие и беспилотники, а также отправляют наемников для участия в действиях против правительств стран. Поэтому, как считает зампред, необходимо провести тщательное международное расследование при участии компетентных механизмов ООН.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что Украина открыла «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки в дружественных России африканских государствах.