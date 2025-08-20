Константинов отметил, что сейчас Крым активно развивается. По его словам, ошибочное мнение Трампа о том, что полуостров находится в океане, можно исправить во время личного визита. Он подчеркнул, что для процветания Крыма океан не нужен — достаточно принадлежности к России. Константинов добавил, что за последние 11 лет жители полуострова убедились в правильности этого выбора.