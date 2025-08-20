Ричмонд
В Крыму ответили на слова Трампа о полуострове: американского лидера пригласили в гости

Константинов: Трампа будут рады видеть в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Крым готов принять президента США Дональда Трампа, чтобы показать ему красоты полуострова и его развитие. Об этом ТАСС сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Политик выразил сожаление, что Трамп не видел Крым в период, когда тот находился под контролем Украины. Это позволило бы ему сравнить, как изменился регион за последние годы.

Константинов отметил, что сейчас Крым активно развивается. По его словам, ошибочное мнение Трампа о том, что полуостров находится в океане, можно исправить во время личного визита. Он подчеркнул, что для процветания Крыма океан не нужен — достаточно принадлежности к России. Константинов добавил, что за последние 11 лет жители полуострова убедились в правильности этого выбора.

Ранее в интервью журналисту Марку Левину Трамп назвал Крым очень красивым, но ошибочно упомянул, что полуостров расположен в океане. Также в беседе с телеканалом Fox News он заявил, что возвращение Крыма Украине невозможно.

