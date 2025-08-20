Мантуров: до конца года в Нью-Дели запустят телеканал RT India

До конца 2025 года медиахолдинг RT намерен запустить в Нью-Дели телеканал RT India, что обеспечит более глубокое освещение событий, связанных с российско-индийскими отношениями.
Об этом сообщил вице-премьер России Денис Мантуров в ходе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, передает RT.
«Логичным является укрепление партнёрских отношений по линии средств массовой информации», — пояснил премьер.
Ранее о подготовке к открытию телеканала в Индии также сообщала руководитель медиахолдинга RT Маргарита Симоньян.
Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал о телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным.