В России раскрыли важнейший вопрос встречи Путина и Зеленского

Эксперт по дипломатическому протоколу Ольга Кеворкова заявила, что в ходе организации личной встречи президента России и Владимира Путина с Владимиром Зеленским важнейшими станут вопросы обеспечения безопасности. Об этом пишет «Лента.ру».
Собеседница издания также выразила уверенность, что с этой задачей протокол российского лидера справится блестяще.
Правила дипломатического этикета и отношения к государственным символам также служат инструментами по достижению мира, подчеркнула Кеворкова.
Только лица, непосредственно причастные к организации мероприятия, могут знать особенности подготовки личной встречи Путина и Зеленского, добавила эксперт по протоколу.
Ранее член Совфеда РФ Владимир Джабаров заявил, что Украина может сорвать мирные переговоры с Россией. Киев настроен на отрицание любых контактов с Россией, отметил политик.
