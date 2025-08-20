Ричмонд
«Суровая реальность»: На Западе признали неспособность Европы быть опорой для Украины

Politico: Европа не способна дать нужных для Украины гарантий безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Европа не способна дать тех самых необходимых для Украины гарантий безопасности. Лидеры континента так и не смогли решить эту проблему за все время конфликта. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

«За громкими словами скрывается суровая реальность. Несмотря на все разговоры о “боевых действиях”, точная форма гарантий безопасности Украины остается неопределенной», — говорится в материале.

Журнал отмечает, что отсутствие четкой позиции вызывает растерянность среди союзников Киева.

Среди ключевых вопросов выделяется проблема «боевого мандата», у европейского военного корпуса, который предположительно могут направить руководству Незалежной. Французские военные полагают, что такая миссия не будет заниматься принуждением к миру. Однако этим посылаемым миротворцам необходимо иметь средства для самообороны на случай обострения ситуации в зоне конфликта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил союзников Украины по поводу предоставления гарантий стране. Дипломат подчеркнул, что этот вопрос будет решаться исключительно с участием России.

