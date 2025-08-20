«Сверхзвуковые осколки»: в России создали гранату, пробивающую бронежилеты

Научно-исследовательский институт прикладной химии запатентовал новую ручную гранату, предназначенную для эффективного поражения живой силы противника, в том числе в современных средствах бронезащиты и в укрытиях. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на документацию.
Ключевое преимущество нового боеприпаса — комбинированный поражающий эффект. Граната наносит тройной удар: осколками, фугасным действием мощной взрывной волны и тепловым импульсом от взрыва термобарического состава.
Согласно патенту, термобарический заряд обеспечивает уникальные характеристики. Он создает более длительную фазу сжатия, разгоняя до 900 поражающих элементов (стальных или вольфрамовых шариков) до сверхвысокой скорости — 1300−1500 м/с.
Это позволяет гранате гарантированно поражать цели в бронежилетах второго класса на расстоянии до восьми метров. Полимерный корпус и интегрированные в него осколки обеспечивают оптимальное формирование поражающего поля.
Опытные партии гранаты уже успешно прошли испытания, подтвердив ее пригодность для серийного производства.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.