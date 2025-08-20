«Сверхзвуковые осколки»: в России создали гранату, пробивающую бронежилеты

Научно-исследовательский институт прикладной химии запатентовал новую ручную гранату, предназначенную для эффективного поражения живой силы противника, в том числе в современных средствах бронезащиты и в укрытиях. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на документацию.