Финляндия объявила себя главной в ЕС жертвой разрыва отношений с Россией

Глава Центральной торгово-промышленной палаты Финляндии Юхо Ромакканиэми выступил с заявлением, что Финляндия понесла наибольшие экономические потери из-за разрыва связей с Россией среди стран Евросоюза.
«Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний», — приводит его слова пресс-служба торговой палаты республики.
Также Ромакканиэми отметил, что мирное соглашение в рамках украинского конфликта стало бы «хорошей новостью» для финской экономики и благосостояния жителей страны.
Кроме того, он отметил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, а также визит европейских лидеров в Белый дом стали первыми шагами к изучению возможностей достижения мира.
Напомним, Трамп ранее заявил, что после его переговоров с Путиным и Зеленским появилась серьезная возможность продвижения к урегулированию украинского конфликта.