США ввели санкции против четырёх высокопоставленных сотрудников МУС

Ранее правительство Дональда Трампа уже неоднократно применяло рестрикции в отношении Гаагского суда. Соответствующий указ, дающий право вводить санкции в отношении должностных лиц международной инстанции, американский лидер подписал в начале июня. Вашингтон обвиняет МУС в превышении полномочий и неправомерных действиях против Соединённых Штатов и их партнёров, в частности, в связи с выдачей ордеров на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. Документ позволяет замораживать активы и ограничивать въезд в США для тех сотрудников суда и членов их семей, которые участвуют в расследованиях в отношении американских военнослужащих или граждан стран-союзниц.