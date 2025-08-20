Ричмонд
На Украине заявили, что почти все уехавшие за рубеж молодые люди уже не вернутся

90% молодых людей, уехавших из Украины за рубеж, уже вряд ли вернутся. Об этом заявил глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник в эфире местного ТВ.

По его словам, мало будет как мужчин, так и женщин.

«С кем останутся девушки в Украине, если здесь не будет должного количества парней? Они уедут в Европу. И то, что сейчас девушки будут здесь получать образование, это не будет гарантировать, что они в будущем захотят здесь работать», — сказал он.

