На Украине заявили, что почти все уехавшие за рубеж молодые люди уже не вернутся

90% молодых людей, уехавших из Украины за рубеж, уже вряд ли вернутся. Об этом заявил глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник в эфире местного ТВ.
По его словам, мало будет как мужчин, так и женщин.
«С кем останутся девушки в Украине, если здесь не будет должного количества парней? Они уедут в Европу. И то, что сейчас девушки будут здесь получать образование, это не будет гарантировать, что они в будущем захотят здесь работать», — сказал он.
Читайте также: «Не родил ребенка? Не смей заводить кошку: россиян шокирует новая семейная инициатива».