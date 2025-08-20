Ричмонд
Стала известна подробность о галстуке Мерца 18 августа

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер заявил, что руководитель страны Фридрих Мерц выбрал галстук с узором из слонов для встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, причем данный выбор был сделан «осознанно».

Слон — символ Республиканской партии США, которую представляет Трамп.

18 августа Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В ходе переговоров он созванивался с Путиным.

