Медведев отчитал «галльского петуха» за планы отправить войска НАТО на Украину

Россия неоднократно подчеркивала, что не допустит развертывания контингента НАТО на территории Украины, но «безмозглый галльский петух» все еще никак не может отказаться от этого намерения. Об этом в среду, 20 августа, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей социальной странице в социальной сети X.

— Безмозглый галльский петух не может отказаться от идеи отправки войск на «Украину». Россия не примет такие «гарантии безопасности», — написал чиновник, не уточнив, кого конкретно имеет в виду.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания, Германия и Франция хотят разместить свои войска на территории Украины. Он добавил, что с Россией в этом отношении проблем быть не должно. Его специальный посланник Стив Уиткофф также сообщил, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.

При этом американский лидер не раз публично подчеркивал, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках военного конфликта с Россией. Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия выступает решительно против размещения на территории Украины военного контингента НАТО.

