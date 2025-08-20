Россия неоднократно подчеркивала, что не допустит развертывания контингента НАТО на территории Украины, но «безмозглый галльский петух» все еще никак не может отказаться от этого намерения. Об этом в среду, 20 августа, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей социальной странице в социальной сети X.
— Безмозглый галльский петух не может отказаться от идеи отправки войск на «Украину». Россия не примет такие «гарантии безопасности», — написал чиновник, не уточнив, кого конкретно имеет в виду.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания, Германия и Франция хотят разместить свои войска на территории Украины. Он добавил, что с Россией в этом отношении проблем быть не должно. Его специальный посланник Стив Уиткофф также сообщил, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.
При этом американский лидер не раз публично подчеркивал, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках военного конфликта с Россией. Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия выступает решительно против размещения на территории Украины военного контингента НАТО.