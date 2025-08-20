Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине признали, что иностранные наемники переходят на сторону РФ

Таким образом Депутат Верховной Рады Вадим Ивченко прокомментировал предложение главы МО Украины Дениса Шмыгаля о международном рекрутинге.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Ивченко выступил с заявлением, что в рядах украинской армии фиксировались случаи, когда иностранные наемники переходили на сторону России. Его слова приводит украинское издание «Страна».

Таким образом нардеп прокомментировал предложение главы Минобороны Украины Дениса Шмыгаля о международном рекрутинге. По его словам, украинские чиновники хотят понять, что понимается под международным рекрутингом и кого в итоге планируется нанимать.

«Потому что у нас были случаи, когда мы привозим латиноамериканцев, а потом те воевали за другую страну. И много вопросов по другим темам», — сказал депутат Верховной Рады.