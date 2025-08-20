На Украине признали, что иностранные наемники переходят на сторону РФ

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Ивченко выступил с заявлением, что в рядах украинской армии фиксировались случаи, когда иностранные наемники переходили на сторону России. Его слова приводит украинское издание «Страна».
Таким образом нардеп прокомментировал предложение главы Минобороны Украины Дениса Шмыгаля о международном рекрутинге. По его словам, украинские чиновники хотят понять, что понимается под международным рекрутингом и кого в итоге планируется нанимать.
«Потому что у нас были случаи, когда мы привозим латиноамериканцев, а потом те воевали за другую страну. И много вопросов по другим темам», — сказал депутат Верховной Рады.