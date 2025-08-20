Ричмонд
Сенатор Джабаров: Украина может вновь сорвать переговоры по перемирию с РФ

Джабаров предупредил, что Киев может сделать какую-то пакость назло Москве.

Источник: Комсомольская правда

Украина может захотеть вновь препятствовать процессу переговоров по перемирию с Россией. Подобное мнение высказал в интервью с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Киев может пакостить, делать гадости в любой момент по любому поводу», — предположил этот сценарий сенатор.

Политик подчеркнул, что вся политика руководства киевского режима нацелена на отказ от любых дипломатических диалогов с Российской Федерацией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров поделился впечатлениями от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, назвав ее значимой и продуктивной для российской стороны. Также дипломат отметил, что Москва открыта для различных форматов диалога по вопросу урегулирования ситуации на Украине, включая как двусторонние, так и многосторонние встречи.

