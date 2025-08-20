Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО

По словам источников, варианты поддержки будут включать предоставление Киеву быстрой и непрерывной оборонной и экономической помощи, укрепление украинской армии, а также введение санкций против России. Неясно, будет ли план предполагать отправку войск на Украину, добавляет Bloomberg. Это один из множества вариантов, которые прорабатывает Евросоюз, сообщает агентство.