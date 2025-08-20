Названа самая кровопролитная для ВСУ операция

ТАСС также напоминает, что, согласно информации, полученной в результате взлома хакерами баз данных украинского генштаба, общие потери ВСУ убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести оцениваются в более чем 1,7 млн человек. Кроме того, стало известно, что поставки вооружения Киеву осуществляли 43 страны, включая весь Евросоюз, США, Канаду, Японию и Турцию.