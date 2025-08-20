Ричмонд
Названа самая кровопролитная для ВСУ операция

Потери Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий в Курской области стали самыми масштабными за все три года проведения специальной военной операции.

Потери Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий в Курской области стали самыми масштабными за все три года проведения специальной военной операции. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель российских силовых структур.

«Наибольшие потери противник понес в ходе провального “контрнаступа” на Запорожье и “курской авантюры”, — сказал собеседник агентства.

В силовых структурах отметили, что потери ВСУ в Курской области стали самыми колоссальными за все три года.

Атака ВСУ на регион началась 6 августа 2024 года. По официальным данным Минобороны России, за время боев на курском направлении противник потерял свыше 76,5 тысячи военнослужащих и более 7 тысяч единиц военной техники. Операция по полной зачистке территории, как сообщалось ранее, продлилась 264 дня и завершилась 26 апреля 2025 года.

ТАСС также напоминает, что, согласно информации, полученной в результате взлома хакерами баз данных украинского генштаба, общие потери ВСУ убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести оцениваются в более чем 1,7 млн человек. Кроме того, стало известно, что поставки вооружения Киеву осуществляли 43 страны, включая весь Евросоюз, США, Канаду, Японию и Турцию.

