В США раскрыли неожиданные детали звонка Трампа Путину

Министр финансов США раскрыл детали звонка американского президента Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину во время переговоров главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом министр рассказал в эфире телеканала Fox News.

Бессент напомнил, что в это время в Москве была ночь. Трамп, по словам министра, передал Путину, что может позвонить или отправить сообщение. На это российский президент ответил, что может немного задержаться.

«Хорошо, я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра», — сказал Путин.

По мнению Бессента, президент России хотел, чтобы ему позвонили в тот вечер. Это доказывает, что ему не терпелось услышать, что скажет Трамп, добавил министр.

Ранее эксперт по дипломатическому протоколу Ольга Кеворкова заявила, что в ходе организации личной встречи президента России и Владимира Путина с Владимиром Зеленским важнейшими станут вопросы обеспечения безопасности.

