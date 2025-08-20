Ричмонд
Трамп перепутал Армению с Албанией

Американский лидер Дональд Трамп, говоря об усилиях в урегулировании ситуации в Закавказье в интервью журналистам, перепутал Армению с Албанией.

По данным журналистов, Трамп сначала не смог выговорить Азербайджан, а потом и вовсе назвал Армению Албанией.

— Вы видели Абер… байджан. Это было крупное событие, которое длилось 35 лет с Албанией. И я познакомился с главами [государств] и спросил: «Почему вы, ребята, воюете?» Потом я сказал: «Я не буду заключать торговую сделку, если вы, ребята, собираетесь воевать. Это безумие», — цитирует президента США издание.

Резюмировал Трамп тем, что ему удалось примирить Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

