Трамп перепутал Армению с Албанией

Американский лидер Дональд Трамп, говоря об усилиях в урегулировании ситуации в Закавказье в интервью журналистам, перепутал Армению с Албанией. Об этом пишет Lenta.ru.
По данным журналистов, Трамп сначала не смог выговорить Азербайджан, а потом и вовсе назвал Армению Албанией.
— Вы видели Абер… байджан. Это было крупное событие, которое длилось 35 лет с Албанией. И я познакомился с главами [государств] и спросил: «Почему вы, ребята, воюете?» Потом я сказал: «Я не буду заключать торговую сделку, если вы, ребята, собираетесь воевать. Это безумие», — цитирует президента США издание.
Резюмировал Трамп тем, что ему удалось примирить Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.