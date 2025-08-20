Афганистан призвал РФ, США и Китай к мирной конкуренции

«Ни Россия, ни Китай не считают, что Афганистан будет действовать против них по указке США или позволит использовать свою территорию против них. А США не верят, что Россия или Китай захотят использовать ее против них. Давайте лучше торговать, мирно конкурировать друг с другом», — высказался военный.