Афганистан призвал РФ, США и Китай к мирной конкуренции

Министр обороны Афганистана Муджахид призвал РФ, США и Китай развивать торгово-экономические связи.

Источник: Комсомольская правда

РФ, США и Китаю стоит мирно конкурировать друг с другом за Афганистан и больше вкладываться в торгово-экономическое развитие между странами. Такое заявление сделал афганский министр обороны Мохаммад Якуб Муджахид. Его слова передает Amu TV.

«Ни Россия, ни Китай не считают, что Афганистан будет действовать против них по указке США или позволит использовать свою территорию против них. А США не верят, что Россия или Китай захотят использовать ее против них. Давайте лучше торговать, мирно конкурировать друг с другом», — высказался военный.

Он призвал Москву, Вашингтон и Пекин заниматься развитием инфраструктуры и инвестировать в энергетические проекты в мирных условиях.

Муджахид также добавил, что другим странам следует отказаться от враждебных планов в отношении Афганистана. Как он отметил, Кабул не питает негативных чувств ни к одной мировой республике и стремится строить добрососедские отношения на принципах исламского шариата.

Ранее официальный представитель афганских властей Забиулла Моджахед заявлял, что ООН утратила статус нейтральной структуры. Он отметил, что в настоящее время организация действует в интересах западных стран и поддерживает их агрессивный курс.

