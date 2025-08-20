Вэнс отреагировал на критику политики Трампа по Украине

До этого Трамп заявил, что только «глупые люди» сомневаются в правильности его действий в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что ему не нужны советы от людей, которые годами работали над конфликтами, но так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить.