Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс отреагировал на критику политики Трампа по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президента Дональда Трампа напрасно критикуют в американских СМИ за действия по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: Reuters

«Думаю, кампания президента по достижению мира привела к завершению шести войн, он пытается закончить еще одну. Думаю, низко для американских СМИ атаковать его за то, что он пытается установить в мире», — сказал он.

До этого Трамп заявил, что только «глупые люди» сомневаются в правильности его действий в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что ему не нужны советы от людей, которые годами работали над конфликтами, но так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить.

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что критики встречи президентов США и РФ на Аляске должны «замолчать и посидеть в углу». По его словам, состоявшиеся переговоры стали историческим успехом для Трампа, которое приблизило урегулирование украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше